800 bin koronavirüs aşısını imha edecekler! O ülkeden beklenen davranış
İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elinde bulunan ve son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin koronavirüs aşısını imha etmek zorunda kalacağı açıklandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Tel Aviv'in elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısı bulunuyor.
Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.
Haberde, İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv, Pfizer-BioNTech aşısı almıştı.
Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti
İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan Pfizer-BioNTech aşısını Filistin'e teslim edecekti.
Karşılığında ise Filistin’in Pfizer-BioNTech'ten eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.
Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.