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Dünya 800 bin koronavirüs aşısını imha edecekler! O ülkeden beklenen davranış
Dünya

800 bin koronavirüs aşısını imha edecekler! O ülkeden beklenen davranış

İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elinde bulunan ve son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin koronavirüs aşısını imha etmek zorunda kalacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 04:41:00 -
800 bin koronavirüs aşısını imha edecekler! O ülkeden beklenen davranış

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Tel Aviv'in elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısı bulunuyor.

Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.

Haberde, İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv, Pfizer-BioNTech aşısı almıştı.

Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan Pfizer-BioNTech aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin’in Pfizer-BioNTech'ten eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

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