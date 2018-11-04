80 yaşındaki Ayten ninenin dramı yürek sızlattı

Aydın'da yaşayan ve gençlik yıllarında çeşitli yerlerde çalışan 80 yaşlarındaki Ayten Çam’ın birkaç çocuğu oldu. İş ve ev bark sahibi olan çocukları evden gidince Ayten nine, evlenmeyip çöplerden hurda toplayan bir oğlu ile Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi 138 numaralı müstakil evde yaşamaya başladı. Kendisine miras kalan ev bir süre sonra çatısı çöküp yaşanmayacak duruma gelince yaşlı kadın, yazın eşyalarını evin caddeye bakan kapısının önüne çıkararak kaldırımda yaşamaya başladı. Geceleri bile kaldırımda yatan Ayten ninenin havaların soğumasına rağmen halen açıkta yatıp kalktığını belirten komşuları, yaşlı ve çaresiz olan kadının içinde bulunduğu zor yaşam koşullarından kurtarılmasını istediler.

“Elbisemin altına gazete sarıyorum”

Zor yaşam şartlarına alışık olduğunu ve kimseden bir talebinin olmadığını belirten Ayten Çam ise, havalar soğuduğu için artık elbise giymeden önce vücudunu gazete ile sarıp, daha sonra elbisesini giydiğini belirterek, “Soğuk havada gazeteye sarınınca üşümüyorum. Gazete olduktan sonra da soğuktan korkmuyorum. Biz böyle yaşamaya alıştık artık. Bu zamana kadar ömrüm böyle geçti, bundan sonra da bir şekilde geçer” diyerek kimseden bir talebinin olmadığını söyledi.