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80 metre yükseklikte 2 gündür kurtarılmayı bekliyordu

Mersin'de bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, 5 saatlik operasyonla hayvanı kurtararak sahibine teslim etti.

19 Şubat 2019 Salı 17:10
80 metre yükseklikte 2 gündür kurtarılmayı bekliyordu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dağ yamacında 2 gün mahsur kalan keçi, AKUT Mersin Şubesi ve itfaiye ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Üçtepe Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri olay yerine gitti.

Yamaca halatlarla tırmandılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının da destek verdiği kurtarma operasyonunda ekipler, yaklaşık 80 metre yükseklikteki yamaca halatlar yardımıyla tırmandı.

Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Hasan Gökçe'ye teslim edildi.

Gökçe, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:10
  1. AKUT Mersin Şubesi
  2. keçi
  3. dağ yamacı
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
  5. Hasan Gökçe

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