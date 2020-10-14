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Aktüel 80 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu AA'ya konuştu
Aktüel

80 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu AA'ya konuştu

İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli Mahir el-Ahres: - "Bu işgal devletinin kararlarına boyun eğmeyi reddediyorum. Ya çocuklarımın, halkımın arasına özgür bir şekilde döneceğim ya da boyun eğmeden öleceğim" -"Dünya halkları, özgür Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve bu işgalden kurtulması için çalışmasını rica ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:04:34 -
80 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu AA'ya konuştu

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İsrail’in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan ve 80 gündür açlık grevinde olan Filistinli Mahir el-Ahres, her şeyi göze aldığını belirterek, "ya özgürlük ya ölüm" mesajı verdi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu iyice kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Ahres’le İsrail’in Rehovot kentindeki Kaplan Hastanesi’nde konuştu.

Ahres, “Bu işgal devletinin kararlarına boyun eğmeyi reddediyorum. Ya çocuklarımın, halkımın arasına özgür bir şekilde döneceğim ya da boyun eğmeden öleceğim.” dedi.

Hiçbir şekilde yemek yemeyen ve 80 gündür sadece su içmekle yetinen Ahres, “Ben esir Mahir el-Ahres, yıllardır işgal altında yaşayan Filistin halkının bir ferdiyim. İşgalin her türlü acısını çektik. Bir gün olsun özgür yaşamadım, ne ben ne de halkım.” ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarımı gönderiyorum"

Ahres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye selamlarını ileterek, "Dünya halkları, özgür Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve bu işgalden kurtulması için çalışmasını rica ediyorum. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarımı gönderiyorum.” dedi.

Öte yandan Kaplan Hastanesi önünde toplanan bir grup Filistinli, Ahres’in serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 12 Ekim’de yaptığı açıklamada İsrail’e Ahres’i derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Filistinli tutukluların haklarını savunan kurumlar Ahres'in durumunun çok kritik olduğunu ifade ediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi pazartesi günü Ahres'in serbest bırakılması talebini reddetmiş ve tutukluluk süresinin bitimi olan gelecek ay sonuna kadar hapishanede kalmasını kararlaştırmıştı.

İsrail askerlerince Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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