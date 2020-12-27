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Aktüel 8 yıldır aranıyordu, kısıtlamada yakalandı
Aktüel

8 yıldır aranıyordu, kısıtlamada yakalandı

Karaman'da 8 sene önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Abdullah K., sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:28:00 -
8 yıldır aranıyordu, kısıtlamada yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile denetim yaptığı sırada Abdullah K.'yı durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Abdullah K. hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Abdullah K., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Abdullah K. hakkında ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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