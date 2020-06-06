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Dünya

8 yaşındaki hizmetçi kızı cinsel saldırı ve işkence ile öldürdü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bir evde hizmetçi olarak istihdam edilen 8 yaşındaki bir kız çocuğu, çalıştığı 'evdeki kuşun kafesini açıp kaçmasına neden olduğu' gerekçesiyle işvereni tarafından işkence edilerek öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:15:00 -
8 yaşındaki hizmetçi kızı cinsel saldırı ve işkence ile öldürdü

Ravalpindi polisi, ilk bulguların Zöhre isimli kız çocuğunun, çalıştığı yerdeki kuşları beslemek için kafesi açtığını ancak kuşların kaçması sonucu işverenin, çocuğu şuurunu kaybedinceye kadar dövdüğü ve daha sonra bir hastanenin önüne bıraktığı yönünde olduğunu aktardı.

Hastanenin polisi bilgilendirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı.

Hazırlanan ilk polis raporunda, "Kurban hastaneye getirildiğinde hala hayattaydı. Yüzünde, ellerinde, göğüs kafesinde ve bacaklarının altında ağır yaralanmalar vardı." denildi.

Ayrıca "Kalçalarında da yaralanma vardı, bu durum, cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor." ifadesi yer aldı.

Şüphelilerin resmi olarak suçlanması için küçük çocuktan alınan ve adli tıp kurumuna gönderilen örneklerin neticesi beklenecek.

Ailenin çocuğuna bakıp eğitim masraflarını karşılamak istiyordu

Henüz 8 yaşındaki Zöhre, yanında çalıştığı ailenin yeni doğan bebeğinin bakımıyla ilgilenecek, işveren de bunun karşılığında Zöhre'nin eğitim masraflarını karşılayacaktı.

Zöhre, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP) tarafından 2018'de hazırlanan bir rapora göre, ülkede yaklaşık 12 milyon çocuk, çeşitli işlerde çalıştırılıyor.

Ülkede yasal bir çalışma yaşı kanunu olmamakla birlikte, reşit olmayanların evlerde hizmetçi olarak çalışması yasak.

Bu arada Zöhre'ye yönelik şiddet, Pakistan'da evlerde hizmetçi olarak çalışan çocuklara yönelik yapılan ilk kötü muamele değil.

Henüz reşit olmayan hizmetçilere yönelik kötü muameleler daha önce de yaşanmıştı.

HRCP'nin raporunda yer alan bir hadisede, İslamabad'da çalıştığı evdeki süpürgenin kaybolması sonucu 10 yaşındaki hizmetçi çocuğu evde hapseden ve ellerini yakıp, başına kepçeyle vuran ev sahibi çift, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir diğer kötü muamele hadisesi de CNN'nin haberine göre, 11 yaşındaki bir başka çocuk hizmetçiye yapıldı.

Bu olayda da çocuk hizmetçi, işvereni tarafından sopayla ağır şekilde dövüldü ve bedeninin çeşitli yerleri yakıldı.

İnsan Hakları Komisyonu'na (HRCP) göre, bu olaylar, buzdağının sadece görünen kısmı.

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Yorumlar

hakan

develere yorulmasin diye fazla yük yüklemeyen müslümanlardan 8 yasındaki çocuğa iskence eden müslüman müsveddelerine islammi suçlu yoksa müslumanlarmı tabiki inandık diyip onu yaşamayanlarda
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