8. Türkiye İnovasyon Haftası

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız, "Teknolojiye, inovasyona yatırımların daha da arttığını görüyoruz ve bu süreci hep birlikte yaşayacağız. İnovasyonun yapılma tarzı önemli. İyiliğe hizmet ediyorsa, insanlara hizmet ediyorsa bu inovasyonun toplum nezdinde bir karşılığı, değeri oluyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nın ikinci gününde "Medyada İnovasyon" paneli gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Yıldız, Türkiye'deki Ar-Ge harcamalarında, inovasyon çalışmalarına 2019 verileri ile yaklaşık 45 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını hatırlatarak, "Yaşadığımız salgın sürecinde, bu rakamların daha da hızlandığını, teknolojiye, inovasyona yatırımların daha da arttığını görüyoruz ve bu süreci hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Farklı sektörlerde birçok faydalı modelin uygulandığını belirten Yıldız, "Bunlar için ciddi bir maddi külfet harcanıyor. Burada inovasyonun yönü, bizi götüreceği yer gerçekten önemli. İnsanların, canlıların, tabiatın faydasına olması gerekiyor. Elbette her buluş, her yenilik hep iyi insanların elinde olmuyor, maalesef bu buluşlar art niyetli de kullanılabiliyor. Burada da bunların kontrol edilebiliyor olması önemli." diye konuştu.

Yıldız, inovasyonun teknoloji süreçleriyle birlikte sosyal medya altyapısı ve özellikle yasal altyapının da hızlı bir şekilde devreye alınması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya mecralarında inovatif ürünler kullanılırken, insanların haklarının ihlal edilebildiğine dikkati çeken Yıldız, "Suç teşkil eden paylaşımlar oluyor. Mesela bununla ilgili yasal altyapılar konusunda da son dönemde hızlı adımlar atılıyor. En son YouTube temsilcilik açma kararı aldı ülkemizde. Burada muhataplık önemli, yasal altyapı önemli. Bunlar da inşallah hayata geçiriliyor." şeklinde konuştu.

Medyada yaşanan inovasyona ilişkin meslek hayatında yaşadığı tecrübelerini aktaran Yıldız şöyle devam etti:

"Gazeteciliğin muhabirlik aşamalarından gelmiş bir insanım. Bizler haber takip ederken, yalnızca dikte ile el yazısı ile hızlı şekilde not aldığımız dönemlerden geldik. Ses kayıt cihazları bile lükstü. Onları idare edebilmek lükstü. Şu anda o kadar hızlı gelişiyor ki, artık sesi kayda dönüştüren, yazıya dönüştüren uygulamalar mevcut. Hatta yabancı dili ‘translate’ yapabilen uygulamalar devrede. Mesela Anadolu Ajansı olarak da yaptığımız hizmetleri, haberlerimizi medyanın kullanımına sunarken, onlar için daha kullanışlı olsun, iş süreçlerini kolaylaştırsın diye sürekli yenilenme çabası içerisindeyiz. İnfografikli haberler ön plana çıkıyor. Yine ajansımız da bunu sıklıkla kullanıyor. Hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de işi daha özet olarak verdiği için insanlar tarafından da tercih ediliyor. Podcast’ler, newsletterler, video haberler ve sayamayacağım birçok yenilik var. Bunlar hayatımıza girdikçe hem habercilerin iş yapışları kolaylaşıyor hem de insanlarımız habere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşıyor."





- "Haberciye yatırım artacak"





Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak da iletişimde bütün kuralların değiştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken, en çok üzerinde durulan şey iletişim. Başkalarının birbiriyle bağ kurmak için kullandığı yöntem bizim mesleğimiz. Teknolojik gelişmeler, sanki bizim lehimize bir dönemi başlatmış durumda." dedi.

Haberin düzenlenmesinde esas olanın haberci yada muhabir olduğunu vurgulayan Toprak, "Teknoloji hem kullanımı hem de maliyeti anlamında uygun hale geliyor. Yatırımcılar, teknolojiye artık büyük yatırımlar yapmak zorunda değil. Haberciye ve habere yatırım yapmak durumundalar. Çünkü haber farklılaşacak önümüzdeki süreçte. Daha iyi haber veren öne çıkacak, daha doğru haber veren, daha öngörülü haber veren ön plana çıkacak." diye konuştu.

Toprak, öngörü haberciliğinin gelişeceğine işaret ederek,"Bu, daha yetişmiş, alanında uzmanlaşmış muhabir, yazar veya editör istihdam etmeye yol açacak. Onun için ben uzun süredir iletişim fakültelerinde derslere girdiğimde, çocuklara ‘iyi ki iletişim fakültesini seçtiniz, çok doğru bir alanı seçtiniz. Bu alan önümüzdeki süreçte daha da öne çıkacak. Bugüne bakmayın. Bugün gerçekten bir takım sıkıntılar yaşanıyor sektörde ama habere erişme, habere ulaşma hiçbir zaman bitmeyecek’ diyorum." ifadelerini kullandı.

Habere ilişkin talebin artarak devam edeceğini söyleyen Toprak, "YouTube, Twitter gibi mecralardan habercilik şu an için karşılanıyor gibi duruyor ama hiçbir güveni yok inanın. Eğer biz onların karşısına güvenilir, hızlı bir habercilik ile çıkarsak, onların habercilik noktasında medyanın karşısında durma şansı yok. Onlar da şu an beğenmedikleri medyadan aldıkları haberler ile iletişim sağlıyorlar, onları kullanıyorlar. Medyanın gücü karşısında bu mecraların uzun vadede durabileceğini sanmıyorum." dedi.





- "İnternet gelince gazetecilik bambaşka bir şeye dönüştü"





Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan ise inovasyon alanında Anadolu'daki OSB’ler dahil olmak üzere inanılmaz işler yapıldığını söyleyerek, "80'lerde 90'larda Türkiye ekonomik açıdan çok zayıf bir ülkeydi ama 2000'lerden sonra teknoloji anlamında, inovasyon anlamında, dijitalleşme anlamında daha önce Batı’da gördüğümüz şeyleri kendisi üretmeye başladı." diye konuştu.

Gazetecilik tecrübelerine değinen Arslan, "Ben 1988 yılında başladım. O zamanlar daktilo vardı. Biz inovasyon anlamında talihli miyiz, talihsiz miyiz ona karar veremiyorum aslında. Tam bu işin göbeğindeyiz medya mensupları olarak ve bu değişimleri çok radikal olarak yaşadık. Haberi kağıda yazıyorduk, oradan daktiloya geçiyorduk, oradan bir servis daha vardı. Bir iki tane bilgisayar vardı ve oraya geçen haber de kalıplara alınıyordu. Ondan sonra matbaaya gidip teneke kalıplarına alınıyordu. Oradan paketlenip uçaklarla Diyarbakır'a Antalya'ya, Adana'ya gönderiliyordu." dedi.

Arslan, günümüzde ise Hakkari’de olan bir olayın 10 dakika sonra dünyanın gündemine oturabildiğini kaydederek,"İnternet gelince bambaşka bir şeye dönüştü gazetecilik. Dünyanın büyük ülkelerinde 10 milyon, 5 milyon satan gazeteler yok. Avrupa'nın en çok satan, 3-4 sene önce 5 milyon tirajı olan dünya devlerinin bile rakamları 700-800 bine düştü. Kaçınılmaz olarak internet medyası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasayı ele geçiriyor." şeklinde konuştu.



