İSTANBUL (AA) - Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış, "Ülkemizin teknoloji ve sermaye konusunda dışa bağımlılığının azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması teknoloji ve inovasyon gücü sayesinde olacak." dedi.

Barış, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 8. Türkiye İnovasyon Haftası'nda şirketinin vizyonunu anlattı.

Markalarının global çapta sektör liderliğine uzanan başarı hikayesinin temelinde Ar-Ge ve inovasyon güçleri olduğunu, bu gücü de Türk mühendislerinden aldıklarını belirten Barış, "Ülkemizin teknoloji ve sermaye konusunda dışa bağımlılığının azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması teknoloji ve inovasyon gücü sayesinde olacak." diye konuştu.

Arçelik'in, 65 yıl önce bu topraklardan çıkıp, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla bugün 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren global bir şirket haline geldiğini anlatan Barış, şirketin, 8 ülkede 22 üretim tesisi, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de 20 Ar-Ge merkezi ve bin 700’den fazla Ar-Ge çalışanı ile Türkiye’den dünyaya açılan bir başarı öyküsü olduğunu söyledi.

Türkiye’ye ek olarak Güney Afrika, Romanya, Polonya ve Pakistan’da Pazar lideri konumunda olduklarını aktaran Barış, şöyle konuştu:

"Beko markamız bugün Avrupa’da solo beyaz eşya pazarının lideri konumunda. Gururla söylemek istiyorum ki bu hafta global büyüme yolculuğumuzda kilometre taşı niteliğinde bir adım daha atarak Güney Doğu Asya pazarının en önemli oyuncusu Hitachi ile bir ortaklık şirketi kurduk. Japonya merkezli Hitachi ile büyük ortak olarak kurduğumuz bu şirket, dünyanın yeni çekim merkezi olan Asya Pasifik pazarı için ev teknolojileri üretecek. Arçelik-Hitachi ortaklık şirketi, Asya Pasifik bölgesinde Türk şirketlerinin etki alanının genişletilmesi konusunda da önemli bir adım niteliğinde.

Arçelik’in bu başarısının arkasında Ar-Ge ve inovasyon gücü yatıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü’nün en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler listesine Arçelik ilk 100’de yer alan tek Türkiye şirketi. Başarımızı büyük ölçüde Türk mühendislerin gücüne borçluyuz. Bu yetkinliklerimizi çevik yapımız ve esnek üretim anlayışımızla birleştirerek girdiğimiz pazarlarda lider oyuncular arasında yerimizi almayı başardık."





- "Büyüyen inovasyon ekosistemine sahibiz"





Barış, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Endüstri 4.0 standartlarındaki akıllı fabrikamız olan çamaşır makinesi fabrikasının, Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel ölçekte yapılan Global Lighthouse Seçimleri’nde ilk 10 fabrika arasına girdiğini söyledi.

100’e yakın Türk tedarikçisiyle çalıştıkları Romanya fabrikasının, bu anlamda Türk beyaz eşya sektörü açısından da büyük bir değer yarattığını aktaran Barış, "Türk firmalarının katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler geliştirmesi, kendi geliştirdiği ürünleri dış pazarlara sunması, ekonomimizi bir üst seviyeye taşımak adına büyük bir öneme sahip. Ülkemizin teknoloji ve sermaye konusunda dışa bağımlılığının azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırması; teknoloji ve inovasyon gücü sayesinde olacak. Türkiye’de uzun yıllardır artarak devam eden teknokent yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon teşvikleri ve özel sektör ile startup iş birlikleri ile büyüyen inovasyon ekosistemine sahibiz." diye konuştu.

Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç’un söylediği gibi "Ülkem varsa ben varım" sözünden hareketle ülkedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için sorumluluklarının da bilincinde olduklarını ifade eden Barış, Türkiye’nin en büyük açık inovasyon platformu olan Arçelik Garaj ile, erken aşamadaki startupları hem prototipleme olanağı hem de birikimleriyle desteklediklerini söyledi.





- "Türkiye’nin en büyük kurumsal Hackathon’unu tamamen online olarak düzenledik"





Barış, fikrini ürüne dönüştürmek isteyen herkese açık olan Arçelik Garaj’da bugüne kadar 250’ye yakın girişimcinin, farklı hızlandırma programlarına dahil olduğunu ifade ederek, "Bu programlardan 10 adet erken aşama girişimin şirketleşmesine destek olduk. 20 kadar startup ile ise iş geliştirme ve ortak ticarileşme çalışmaları yürüttük. 300’ün üzerinde prototip, 40 konsept ürün ve 7 adet ticarileşmiş ürün geliştirdik." bilgilerini verdi.

Arçelik'in, 2018 yılından bu yana TÜBİTAK Hibe Destek Programı BİGG’in uygulayıcıları arasında yer aldığını anlatan Barış, genç istihdamına katkıda bulunmanın ekonomik kalkınmanın anahtarı durumunda olduğunu söyledi.

Pandeminin getirdiği yeni normale hızla adapte olmak için yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini anlatan Barış, şunları kaydetti:

"İlk olarak; fiziksel temasın sınırlanması ve kişisel kaygıların artması nedeniyle, gençlere ve topluma ilham vermek amacıyla Türkiye’nin en büyük kurumsal Hackathon’unu tamamen online olarak düzenledik. Binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı Hackathon’da beş ülke ve 34 şehirden yaklaşık 300 girişimci yarıştı. 52 proje bizlerle paylaşıldı. Gençlerimiz için staj programını da dijitalleştirdik. 16 bini aşkın başvurudan 200’den fazla stajyerimizi seçerek online staj deneyimi yaşadık.

Bu süreçte Anadolu’dan istihdam odaklı uzaktan Ar-Ge çalışmalarına başladık. Fırat Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yaparak yazılım alanında okuyan öğrencilerle bir proje başlattık. Prep adını verdiğimiz bu projede görev alan öğrenciler hem üniversite eğitimlerine devam edecekler hem de Arçelik’teki yazılım projelerine uzaktan katılım sağlayacaklar. Bu projelerle ülkemizin bilişim sektörünün güçlenmesine fırsat tanımak istiyoruz."





- "Ventilatörün prototipi 14 günde Arçelik Garaj’da tamamladık"





Barış, Arçelik olarak 2017 yılında tersine beyin göçünü sağlamak adına bir proje başlattıklarını belirterek, dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin Arçelik Garaj’da yürütülen programda yeni fikirleri hayata geçirdiğini söyledi.

İnovasyona bakışta bir diğer önemsedikleri konunun iş birlikleri olduğunu aktaran Barış, "Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, Aselsan, Baykar ve Biosis ile ürettiğimiz mekanik ventilatörler, inovasyon ve teknolojinin insan sağlığına fayda sağlamak için kullanılmasının ve iş birliğinin ne kadar hızlı sonuç üreteceğine en güzel örneklerden biri oldu. Ventilatörün prototipi 14 günde Arçelik Garaj’da, üretimi ise 2018 yılında kurulan otomasyon ve robot yazılımları tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılan Çerkezköy Akıllı Televizyon fabrikamızda gerçekleşti. Bunu ekosistem paydaşlarımızla uzun sürede oluşturduğumuz iş birliği kültürüne borçluyuz." bilgilerini verdi.

Barış sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada ekonomik ve siyasi gücün yanında teknolojik üstünlük, küresel rekabetin önemli bir unsuru haline geldi. Arçelik olarak katma değerli ürün ve teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge ve inovasyon alanındaki yatırımlarımıza, gücümüzü insanlığın faydası için kullanmaya devam edeceğiz.

Dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonuyla Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojileri 150'ye yakın ülkeye ulaştıran Arçelik'in en önemli önceliği, gücünü aldığı Türkiye ekosistemine ve ekonomisine güç vermektir."