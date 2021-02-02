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Eğitim 8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?
Eğitim

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

Liseler kaç gün okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak başlayacak. Sınavlara hazırlık döneminde olan 8. Ve 12. Sınıf öğrencilerin haftada kaç gün okula gideceği merak ediliyor. Peki, 1 Mart’ta hangi sınıflar okula başlayacak? 8. Sınıflar kaç gün okula gidecek? Liseliler kaç gün okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:07:00 -
8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

Haftanın kaç günü okul olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yönelik yeni kararlar alındı. Peki, okullar ne zaman kaçıncı sınıflar için açılacak?

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

Köy okullarında tam zamanlı olarak 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlayacak. İl ve ilçelerde de kademeli olarak 1 Mart’ta okullar açılacak. Konu hakkında Milil Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını tam zamanlı olarak açacak” dedi.

İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?
İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

Eğitim

İlkokul öğrencileri haftada kaç gün okula gidecek?

 

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