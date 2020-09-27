8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2, Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’nda Gabar Dağı’nda 3, Irak’ın kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 3 terörist ise hava harekatıyla imha edildi.
Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 7 PKK/KCK teröristi ise İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda dijital materyal ve örgüt dokümanları da ele geçirildi. Tunceli kırsalında düzenlenen PKK operasyonlarında ise terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi. Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti , 1 akü, 2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.