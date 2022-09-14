8 ortaklı 6'lı masa şimdi ayvayı yedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masa talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Suriye’den Libya’ya dış politika konuları masaya yatırıldı.

Sabah’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıda 6’lı masa ile ilgili kurmaylarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunduğu da öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

” Sahada yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu 6’lı masanın 7’nci ortağı PKK destekli HDP, 8’nci ortağı da FETÖ’dür. Bunların adı ortada yok ama 7 ve 8’nci ortakları bunlar. Vatandaşa 6’lı masanın ortaklarını çok iyi anlatın. Vatandaşa 6’lı masanın ortaklarını anlatın.

Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, Türkiye’yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz? Vatandaşa bunları söyleyin. Dış politikada geldiğimiz noktayı, yaşadıklarımızı millete anlatın.”

Toplantıda, dış politika konusunda değerlendirme yapan MKYK üyelerinin görüşleri ise şöyle:

TÜRKİYE’NİN İTİBARI ARTTI

Bizim Türkiye olarak küresel güç odağı olmamız, diplomaside verdiğimiz mücadele ve geldiğimiz nokta olarak Türkiye’nin itibarı arttı. Şu anda Ukrayna-Rusya arasındaki diplomatik çabamız Türkiye’nin önemini artırdı.

ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİLER

Yunanistan, mesajları aldığı ortada. Türkiye savunma sanayinde güçlendi. Bizim Rusya’ya yaklaşımımız, Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolümüz nedeniyle Avrupa liderleri tebrik ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşmasında Erdoğan’ı tebrik ediyorum.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER İYİ NOKTAYA İLERLİYOR

Mısır ile ilişkiler kendi iç politikalarından dolayı daha yavaş ilerliyor. Azerbaycan ile diyalog halinde olmamız nedeniyle Ermenistan’ın görüşme talepleri var. İlişkiler iyi bir noktaya doğru ilerliyor.

ESED ŞANGAY BEŞLİSİ TOPLANTISINA KATILMIYOR

Toplantıda MKYK üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı “Şangay Beşlisi”nin toplantısı, buraya Esed’in katılıp katılmayacağı konusunda bilgi istedi. Bunun üzerine, “Esed toplantıya davet edilmesi, onun için katılmıyor” bilgisi paylaşıldı.