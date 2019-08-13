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8 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

Çalışmaların devam ettiği Çankırı- Yapraklı kara yolunda 8,5 milyon senelik deve kuşu yumurtasına rastlandı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:15
8 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

Çankırı- Yapraklı kara yolundaki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazı çalışmaları 1997'den bu yana sürüyor.

10 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazıların bu yılki bölümü, 10 kişilik ekiple yürütülüyor.

8 MİLYON YILLIK DEVE KUŞU YUMURTASI BULUNDU

Bugüne kadar 8,5 milyon senelik pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda, bu yıl deve kuşu yumurtası bulundu.

Prof. Dr. Erol yaptığı açıklamada, kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.

Bölgenin çok sayıda türe ev sahipliği yaptığını anlatan Erol, "Çorak yerlerde pek çok türe ait fosil buluntusu elde etik. Bunlar, boynuzlulara ait 13 tür, filgillere ait türlerin fosilleri, atlar ve zürafaların atalarına ait fosiller. Bu açıdan burası çok önemli bir yer." dedi.

KÜÇÜK BİR PARÇASINI BULDUK

Erol, "Bu seneki buluntular arasında deve kuşu yumurtası var. Bu alanda ilk kez deve kuşu yumurtası bulduk. Deve kuşu yumurtasının küçük bir parçasını elde ettik. Diğerleriyle aynı döneme ait olan deve kuşu yumurtası fosili 8,5 milyon yıllık geçmişe sahip." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:15
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