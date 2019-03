İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Kadınlara çalışma hayatında eşit fırsatlar sunulması, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına, hane halkı gelirinin yükselmesine ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YASED Başkanı Ayşem Sargın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kadınların toplum içinde güçlenmesinin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Kadınların eğitim imkanlarından daha fazla yararlanması ve iş hayatına daha aktif katılım sağlamasının sadece toplumsal cinsiyet eşitliği için değil, ekonomik ve demokratik gelişim için de çok önemli olduğunu vurgulayan Sargın, kadınlara çalışma hayatında eşit fırsatlar sunulmasının, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına, hane halkı gelirinin yükselmesine ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Sargın, şunları kaydetti:

"Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamak ülkemizin sosyo-ekonomik geleceği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu nedenle kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek ve sürdürülebilir kılacak uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranı kadınlara göre 2,5 kat fazla. Kadınların iş hayatına dahil edilmesi, içinde bulunduğumuz dönemde önemli bir hedef haline gelen istihdam artışını yakalayabilmemiz için bir zorunluluk. Bu konuda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre Türkiye, kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla yüzde 34'lerden OECD ortalaması olan yüzde 64'e yükselttiğinde, GSYİH'sini 2025 yılında yüzde 20 artırabilecek."





- "İş dünyasında kadınların temsil gücü artmalı"





Ayşem Sargın, YASED üyesi uluslararası şirketlerin kadın istihdamı üzerine çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

YASED İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu bünyesinde kadın istihdamına yönelik faaliyetler yürütüldüğünü ifade eden Sargın, "Geçtiğimiz dönemde üye şirketlerimizin de katkıları ile hazırladığımız 'Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler' raporumuzda da yer verdiğimiz gibi Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminlerine göre kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artış küresel GSYH'yi 80 milyar dolar arttırmakta. Her bakımdan daha gelişmiş bir Türkiye için kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olması, birlikte üretmesi şart. Bunun için de kadınların eğitim hayatından itibaren eşit haklara sahip olarak iş hayatının her alanına ve ekosisteme dahil olmasının önemini her platformda vurguluyoruz. İş dünyasında kadınların temsil gücü artmalı."

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçiliğinde nitelikli insan kaynağının en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Sargın, bu hedefe yönelik olarak kadınların iş gücüne aktif ve artan ölçüde katılımının büyük önem taşıdığını kaydetti.