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8 kaymakam FETÖ'den gözaltında

FETÖ'ye yönelik yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 8 kaymakam gözaltına alındı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:29
8 kaymakam FETÖ'den gözaltında

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açığa alınan 4 kaymakam ve bu hafta açığa alınan 4 kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişi Erzurum’a getirilerek sorgulanmaya başlandı.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:29
  1. Erzurum
  2. FETÖ üyesi
  3. FETÖ kaymakam

YORUM YAZ

  • Valiler ne zaman..Valiler ne zaman..8 sa önce
    Fetocu orgeneral varken vali yok mu.. hem kac 8 kaymakam? 50 yaş alti tüm burokratlarin % 80+ fetocudur. Kafalarini koparin artik
Bugünkü Akit

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