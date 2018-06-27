8 kaymakam FETÖ'den gözaltında

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açığa alınan 4 kaymakam ve bu hafta açığa alınan 4 kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişi Erzurum’a getirilerek sorgulanmaya başlandı.