  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
8 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (8.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔاۜ يُر۪يدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(14) Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır.

(Âl-i İmrân Suresi, 3/176)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  
 

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Bilgisi bulunmadığı halde fetvâ veren, onun günahını üstlenir.”

Kaynak:Ebû Dâvûd, İlim, 8
 

GÜNÜN SÖZÜ:


  

 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

