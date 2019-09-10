8. İslam İktisadı Atölyesi için geri sayım başladı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (ILEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (IGIAD) işbirliğiyle 3 - 5 Nisan 2020 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8. İslam İktisadı Atölyesini düzenleyecek. Bu yılki atölyenin başlığı ise “İslam İktisadı Kurumları” olarak belirlendi.

Atölyede ele alınacak konuların başlıkları ise şunlar:

l Klasik Dönem İslam İktisadı Kurumları ve Bunların Modern Dönemde Uygulamaları

l Kamu Malının Hükmü ve Klasik Vakıf Yapısının Eksik Yönleri

l Vakıfların Sosyal Rolü Kapsamında Çağdaş Meseleler

l İslam Sözleşme Hukukunun Yeni Uygulamaları

l İslami Mikro Finansın Yayılması: Yoksullar İçin Sürdürülebilir Finansal Sistemler

l Kobilerin Finansmanı

l Sosyal Finans Kurumları

l İslami Finansın Kurumsallaşmasında Ürün Geliştirme ve Hedefler

l Zekât’ın Yeni Kurumsallaşma Önerileri

l Kitlesel Fonlama Modelleri

l İslami FinTek’in Kurumsallaşması

l Gelir Dağılımı ve Yeni Vergi Uygulamaları

l Yeni Ortaklık Modelleri

l İslam İktisadı Persfektifinden Uluslararası İktisadi Kurumsallaşmalar

l İslam İktisadı Persfektifinden Dış Ticaret Rejimleri

En geç 31 Ekim’de yapılacak özet gönderiminin ardından tam metin gönderimi 20 Ocak 2020’de yapılacak. Gönderilecek metinlerin İngilizce olması istenirken, çalıştayda yer alacak makalelerin özgün olması, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olması şartı getirildi.