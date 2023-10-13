8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında; Erzurum merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3'ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İLKHA)
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