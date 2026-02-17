Ve beklenen oldu! Taksiler kontak kapattı
Yunanistan'da bir süredir taksiciler, taleplerinin karşılanmaması sebebiyle eylem yapma konusunu tartışıyordu. Başkent Atina’da bugün taksiciler taleplerinin karşılanması için greve gitti. Kentte taksiler üç gün boyunca çalışmayacak.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da sabah saatleri itibarıyla taksiler kontak kapattı. Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek. Taksiciler, grev boyunca Atina sokaklarında araçlarıyla protesto geçişi yapacak.
Taleplerinin dikkate alınmasını istiyorlar
SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada, aksi halde taksicilerin "süresiz greve gidebileceği" uyarısında bulunuldu.