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Yaşam

8 il için sel uyarısı!

AFAD, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'da yaşayan vatandaşları sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:15:00 -
8 il için sel uyarısı!

TRT Haber'in haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara’nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.

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