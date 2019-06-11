8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan avantajlı

Soru: Ben 10.5.1977 tarihinde doğdum. 1997 yılında askere gittim. Sigorta başlangıcım 9.9.2001. Şu an 5875 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim. Askerliği ödesem emekliliğim geriye çekilir mi? Sami K.

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik yaşı kademeli. Sigorta askerden sonra başlamışsa askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geri çektiği için emeklilik yaşı bir kademe geriye gidiyor. Yani askerlik borçlanması yaparak bir sene erken emekli olmak mümkün. Ancak 8.9.1999-30.4.2008 arası sigorta olanların emeklilik yaşı kadın için 58 erkek için 60 yaş ve bu sabit. Dolayısıyla askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 8.9.1999 öncesine götüremiyorsa borçlanma yapmak emekli olma yaşını değiştirmiyor. Sizin de borçlanma yapmanız 60 olan emekli olma yaşınızı değiştirmeyecektir.