8 Ekim cumartesi güncel akaryakıt fiyatları indirimi ne kadar? | Akaryakıt fiyatları zam geliyor mu? Akaryakıt fiyatları son dakika

Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için Salı gününden geçerli olmak üzere bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları hafta içi zamlandı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.95 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.26 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.28 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

Dev bir zam daha yapılacak mı?

Yükselen Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş ile akaryakıta art arda zam gelerek astronomik rakamlara çıkmasına neden oluyor. Motorine son bir hafta da gelen 3 zammın ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bir zam daha geliyor. Öte yandan Class petrol ise güncel akaryakıt fiyatları üzerinden bir miktar indirim yaptı ve benzini 20.26 TL'den, motorini 25.02 liradan ve LPG'yi ise 9,78 liradan satmaya başladı.

Bu arada motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL’lik fiyat artışı bekleniyor. Öyle ki güncel olarak 27 lira bandından satılan motorine yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 28.50 TL'ye yükselecek.

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MAZOT KAÇ TL?

ISTANBUL - AVRUPA 20,60 27,14

ADALAR 20,62 27,15

ARNAVUTKOY 20,60 27,14

ATASEHIR 20,63 27,16

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