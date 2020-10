"8. Boğaziçi Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "8. Boğaziçi Film Festivali"nde, Ferit Karol'un yönettiği "Kumbara" filmi "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ve "En İyi Senaryo", Bulgar yönetmen Svetla Tsotsorkova'nın "Sister" filmi "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Feriye'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl "#HerŞeyeRağmen" sloganıyla seyircilerin filmleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlarda izlediği festivalin ödül töreninde, "Ulusal Kısa Kurmaca", "Ulusal Kısa Belgesel", "Uluslararası Kısa Kurmaca" ve "Uluslararası Kısa Belgesel" film yarışmalarının finalistleri ile finalist filmleri açıklandı.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, törenin açılışında yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen festivalde görev yapan ekibe, filmleri izlemeye gelen tüm seyircilere ve festivali destekleyen kurumlara teşekkür etti.

Sinemanın her şeye rağmen devam etmesi adına ellerinden geleni hep beraber yapacaklarını belirten Kılıç, "Pandemi sinemayı özellikle de sektörümüzü çok etkiledi. Umarım en yakın zamanda normal şartlarda birbirimizle kucaklaştığımız, bu yolda filmleri çok daha özgürce, çok daha samimi bir şekilde tartışabildiğimiz ve bir araya geldiğimiz bir zamanda 9. Boğaziçi Festivali'nde görüşürüz." dedi.

- Ödüller

Yönetmen, senarist ve yapımcı Joanna Kos-Krauze'nin başkanı olduğu "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nın jüri üyeleri yönetmen Ismet Sijarina, Kazakistan Sinema Merkezi Başdanışmanı, yapımcı Anna Katchko, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde "Homeward" ile "En İyi Film Ödülü"nü kazanan Nariman Aliyev, FIPRESCI Üyesi ve Pula Film Festivali Artistik Direktörü Zlatko Vidackovic, festivale başvuru yapan filmleri değerlendirdi.

Toplam 5 kategoride, 95 bin lira ödülün verildiği "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda, "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü"ne Bulgar yönetmen Svetla Tsotsorkova'nın "Sister" filmi layık görüldü. "En İyi Yönetmen" ödülünü Chiara Bellosi, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Sister" filmindeki performansıyla Monika Naydenova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü yine "Sister" filmindeki rolüyle Asen Blatechky ve "Jüri Özel Ödülü"nü TRT World yapımı "Kodokushi" adlı film ile Ensar Altay aldı.

- "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ödülünü "Kumbara" aldı

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda da edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan'ın başkanı olduğu, yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun'dan oluşan jüri, yılın en iyi yerli filmlerini seçti.

Ödüller kapsamında "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nın "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film"i, yönetmenliğini ve senaristliğini Ferit Karol'un üstlendiği, kendi halinde bir aile babası olan Orhan'ın zor günler geçirdiği süreçte ailesiyle arasındaki ilişkiye odaklanan "Kumbara" filmi oldu.

100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazanan Ferit Karol, ödülü alırken yaptığı konuşmada, jüriye ve festival ekibine kendilerini bu başarıya layık gördükleri için teşekkür ederek, "Beklemediğim bir ödüldü. Böyle bir seçki içinde yer almak benim için gurur verici. Çok güzel filmlerle yarışmak çok iyiydi. Bu iş tek başına yapılacak bir şey değil. Oyuncularım başta olmak üzere yapımcılarım ve diğer ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Film aynı zamanda "En İyi Senaryo" ödülünü alırken, filmdeki performanslarıyla Gülçin Kültür Şahin "En İyi Kadın Oyuncu" ve Murat Kılıç da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.



"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda, "En İyi Yönetmen" ödülü "Gölgeler İçinde" filmiyle Erdem Tepegöz'e verilirken, "Jüri Özel" ödülünü "Mavzer" filmiyle Fatih Özcan, "En İyi Kurgu" ödülünü "Gelincik"le Fırat Terzioğlu,"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü ise yine "Gölgeler İçinde" filmiyle Hayk Kirakosyan aldı.

Yarışma kapsamında ayrıca bu yıl ilk kez "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda, Mehmet Eryılmaz, Melisa Önel ve Selim Evci'den oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülünü "Mavzer" filmiyle Fatih Özcan'a verdi.

- Bu yıl 22 kısa film jüri karşısına çıktı

Festivalin ulusal ve uluslararası kısa kurmaca film yarışmalarında bu yıl 22 film, jüri karşısına çıktı. Filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında yönetmen Banu Sıvacı, Cihan Sağlam ve film eleştirmeni Murat Tolga Şen yer aldı.

Ödüller kapsamında "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" Ganalı yönetmen Anthony Nti'nin "Good Night" filmi seçilirken, "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" Murat Uğurlu'nun "Tapınak" adlı yapımının oldu.



Bu yıl 108 kısa belgeselin başvuruda bulunduğu Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nda ise "En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Film" ödülüne "The Golden Buttons", "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film" ödülüne "Sürgünde Bir Yıl" filmi değer görüldü.

Törende ayrıca "FİYAB En İyi Yapımcı" ödülü "Mavzer" filmiyle Enes Erbay'a, "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek" ödülü "Büyük İstanbul Depresyonu" filmiyle Zeynep Dilan Süren'e, "Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü" "The Silence Of The River" adlı yapımla Francesca Canepa'ya, "CVG Mars Dağıtım Ödülü" de "Eflatun" filmiyle Cüneyt Karakuş'a takdim edildi.

8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan ve bu yıl 96 projenin başvuru yaptığı Bosphorus Film Lab'ın "Pitching Platformu" kategorisinde verilen "TRT Ortak Yapım Ödülü" "Kuşlar Yasına Gider" filmiyle Ali Aydın'a, "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" "Karine" filmiyle Bilal Petek'e, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" de "Kar ve Ayı" filmiyle Selcen Ergun'a sunuldu.

Pandemi nedeniyle uluslararası sinema camiasından birçok kişinin katılım gösteremediği etkinlikte, Türkiye'deki sinema dünyasından birçok ismin yanı sıra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT Uluslararası Yayın Sorumlusu Serdar Karagöz, TRT 1 Koordinatörü Cemil Yavuz, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman da yer aldı.