  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "8. Boğaziçi Film Festivali" başladı
Aktüel

"8. Boğaziçi Film Festivali" başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:07:33 -
"8. Boğaziçi Film Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinemaseverlerle buluştu.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı festivalin açılışı, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi'nin "Güneşin Çocukları" filmi ile yapıldı. Film, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında akşam seansında gösterildi.

Gösterim öncesinde konuşan festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, "Majid Majidi'yi biz 5. yılımızda festivalimizde ağırlamıştık bugün de sevdiğimiz bir yönetmenden iyi bir film seçtik sizler için, umarım beğenirsiniz, iyi seyirler." diye konuştu.

Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması'nda yer alan "3 Yol Ayrımı", "Ceuta Kapısı", "Ve Akşam Olur", "Gözler Üstünde", "Portakal Çiçekleri Tomurcuklanırken", "Carthage Kartalları", "Altın Düğmeler" ve "Köpekler" filmlerinin gösterimleri Beyoğlu Sineması'nda, "Odaklan Babaanne", "Zana", "Adliye" filmleri ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.

Festivalde yer alan "Nasipse Adayız" filminin gösterimi ise film ekibinin katılımıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Koku", "Kumbara", "Flaşbellek" ve "Şeytan Yoktur" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "İçimdeki Ada", "Vahşi Bölge", "Kurye" ve "Kız Kardeş" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay