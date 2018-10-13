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8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım girdi

Spekülatif dalgalanmalara rağmen Türkiye, yabancı yatırımcı için güven vermeye devam diyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girdiğini açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:29
8 ayda 7 milyar dolar yabancı yatırım girdi

Spekülatif dalgalanmalara rağmen Türkiye, yabancı yatırımcı için güven vermeye devam diyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’ye 7 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girdiğini açıkladı.

Ermut, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye güveninin devam ettiğini vurgulayarak, yatırımcıların, bir ülkedeki yatırım ortamının iyiliği ya da kötülüğüne bakarak o ülkede yatırım kararı aldığını söyledi. 

Türkiye’nin yatırımcılar için hâlâ cazip bir ülke olduğunu ifade eden Ermut, şunları kaydetti: “Ağustos ayı itibarıyla baktığımızda, ülkemize 7 milyar dolara yakın yatırım girdi. Bu, 2017’deki rakamla aşağı yukarı aynı. Ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, geçen seneye göre bir düşüş olmaması önemli fakat ülkemizin potansiyelinin doğrudan yatırımlar adına çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla daha fazla yatırım çekiyor olmamız lazım. 2018’i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:29
  1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut

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