8 Aralık'ı işaret etmişlerdi! HAVELSAN sonunda açıkladı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki şirketi HAVELSAN'ın yeni logosunu tanıttı.
HAVELSAN geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, 'Köklerimizden aldığımız ilhamla yarınları dönüştürüyor, geleceğe imzamızı atıyoruz. 8 Aralık'ı bekleyin.' açıklamasında bulunmuştu. HAVELSAN bugün, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla yeni logosunun lansmanını gerçekleştirdi.
HAVELSAN bugün yeni logosunu tanıttı. Lansman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleşti.
HAVELSAN yeni logosunun tanıtım videosunu, "Yenilik imzamızda, gücümüz köklerimizde. Göğsümüzde, bayrağımızda ve gökyüzünde yıldızımız parladıkça… Biz HAVELSAN’ız! #TürkiyeninYıldızı #SeninYıldızın" notuyla paylaştı.