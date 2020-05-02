8 adımda kolay Ramazan pidesi tarifi Evde Ramazan pidesinin yapılışı ve malzemeleri

Ramazan pidesinin püf noktaları merak ediliyor. Evde vakti olanlar Ramazan pide tariflerini araştırıyor. Bu sene salgın sürecinden dolayı biraz moraller bozuk olsa da Ramazan heyecanı mutfaklara yansıyor. Herkes evde pidesini kendi yapıyor. Öyle ki evde ailesini mutlu etmek isteyenler kendi el emeği ile hazırladıkları Ramazan pidesini sofralarında sunmak istiyor. İşte sofranıza lezzet ve bereket katacak 8 adımda Ramazan pidesi tarifi…

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELER

2 su bardağı ılık süt

1 paket maya

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

Yeteri kadar un (Elinize yapışmayacak kadar yumuşaklıkta olması yeterli)

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(Unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

ÜSTÜNE SÜRMEK İÇİN MALZEMELER

· 1 tatlı kaşığı yoğurt

· 1 yumurta sarısı

· 1 yemek kaşığı sıvı yağ

· 1 yemek kaşığı süt

· İsteğe göre çörek otu veya susam

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI

1. Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip, maya eriyene kadar 10 dakika bekletin.

2. Ardından diğer malzemeleri de ilave edin. Hamuru yoğurun ve kıvama geldikten sonra üzerine nemli bir bez kapatarak 40 dakika mayalanmasını bekleyin.

3. Hamuru parçalara ayırın.

4. Tezgâha un serpin ve her parçayı alıp elinizi de unlayarak açın ve istediğiniz şekli verin.

5. Açtığınız hamuru yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

6. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak klasik pide şeklini verin.

7. Hamuru yarım saat mayalanması için bekletin ve tekrar şekil verdiğiniz kısımlarına önce yaptığınız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler açın.

8. Üstüne sos sürün. Ardından susam, çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.