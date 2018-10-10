THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

7’sine kadar yaptın yaptın..

Çocuklarımız için 7 yaş son derece kritik bir kırılma dönemi. O yaşa gelinceye kadar yapamadığınız bazı şeyleri ileride telâfi edebilirsiniz ama, bazılarını asla.. Onlar ise çocuğunuzu ömür boyu etkileyecek!

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:12
7’sine kadar yaptın yaptın..


Çocukların zihinleri bebekliklerinden 7 yaşına kadar inanılmaz bir kapasiteye sahip.. Hafızamız ve zekâ oluşumumuz 3 ilâ 7 yaş arasında müthiş bir gelişme yaşıyor. Adeta hafıza ve zeka gelişiminin % 75’i bu 4 yıl içine sığıyor.

Mesela bu devre içinde bir bebek daha konuşmaya bile başlamamış olsa; aynı anda çevresinde kendisine yönelik olarak konuşulan diyelim 2, hatta 3-4 dili aynı anda ana dili gibi hecelemeye, konuşmaya başlayabilir. 6 dili dahi bu 4 yıl içinde öğrenebilenler olmuştur. Çocuğun bu dönemdeki hafızası her öğrendiği dili kendi gramerinin çekmecesinde saklayacak, ihtiyaç duyduğundan kullanılacak kapasitede ve canlılıkta oluyor. Asla bir çekmeceye yerleştirdiği kelimeleri, başka bir çekmecedeki başka bir dilin kelimeleri ile karıştırmıyor. Bu şaşırtıcı olay, 7 yaşına kadar sürüyor ve 7 yaşından sonra kapanıyor. 7 yaşından sonra asla böyle bir dil öğrenme kolaylığına sahip olamıyor; binbir emekle, çabayla, eğitimle öğrenebiliyoruz..

Telâfisi yok. Pişmanlığı çok!

● İlk ağız sütünü vermemek,

● 2 yaşına kadar anne sütüyle beslememek,

● Anne sütünden sonra dengeli beslenmesini sağlayamamak,

● Bebekle 3 yaşına kadar diyalogdan uzak durmak; onu tv karşısına oturtup başından savmak.

● Uygun eğitim zemini hazırlamamak.. Telafisi mümkün olmayan bu konuları kaçırmanın bedeli açıktır. Çocuğunuzun okul çağında öğrenme zorlukları veya öğrenme problemleri çekmesinin ve akranlarına göre daha yavaş öğrenmesinin sizi ne kadar üzeceğini düşünün bir kere. Çabaladığı halde yapamadığı için sizin üzüldüğünüzü görmek onu nasıl etkileyecek acaba? Çocuğunuzun bu durumu sizi üzmekle kalmayacak, onunla çok daha fazla ilgilenmek zorunda kalmak ve buna rağmen çok fazla birşey yapamamak sizi yiyip bitirecektir.

İmkanlarınız yoktur, çok sevdiğiniz bir papucu çocuğunuza alamamışsınızdır.. Veya bir oyuncağı.. Bir bisikleti.. İsterdiniz ki, onunla şöyle bir seyahat yapayım.. Olmamıştır.. Hiç önemi yok.. İleride olabilir. Maddeten alınamayan giysiler, oyuncaklar; para ele geçtiğinde, 7 yaş sonrasında da telâfi edilebilir.. Hattâ, edilmese bile olur. Bunlar çocuğun geleceğini olumsuz etkiyecek meseleler değil.. Bunların telafisi mümkün..

Herkesin en önemli hedeflerinden biri çocuklarımız için iyi bir gelecek hazırlamaktır. Bu büyük ölçüde de elimizdedir. Bunların bazıları belki ihmale gelir ama bazıları asla ihmale gelmez. Gelmiyor.. Çünki çocuğu ömür boyu etkiliyor. İhmale gelmeyenler hele 7 yaşından sonra asla telâfi edilemiyor..

İlk iki “süt” konusu doğrudan doğruya annenin sorumluluk duygusuyla ilgili.. “Dengeli beslenme” hem biraz maddi imkanlar ve hem de yine annenin titizliği, hassasiyeti..

Öte yandan “uygun eğitim zeminini hazırlamak” anne ve babanın ortaklaşa sorumluluğu, diyebiliriz. Bu zemin annenin ilk üç ihmale gelmeyen konudaki dikkatinin temelleri üstüne kurulur. Bu da bir gerçek. Çünki, ilk ağız sütü, 2 yaşına kadar anne sütü emmek ve dengeli beslenmek bebeğin bağışıklık sistemi kadar zihnî gelişmesinin de olmazsa olmazlarıdır.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:12
  1. 7 yaş
  2. ilk süt
  3. çocuk eğitimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim sonuçları Kasım’ın kaçında açıklanacak?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçları..
    2. Mircea Lucescu: O bizim için önemli..
    3. Aziz Kocaoğlu'ndan CHP genel..
    4. 'Hasta adam' Avrupa, kendi geleceğini..
    5. Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yeni görevi..
    6. Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün..
    7. Yine Kılıçdaroğlu yine çarpıtma
    8. Eğitimciler ne diyor?
    9. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve..
    10. Panik atak başka kalp krizi başka!
    11. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına..
    12. 7’sine kadar yaptın yaptın..
    13. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    14. Akılsız başın cezasını..
    15. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    16. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    17. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    18. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    19. Mutfak geniş olmalı
    20. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?