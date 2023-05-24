7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi! Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Muhalefetin topyekün birleşerek desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hezimete uğradı.

Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu sağlamasına karşın adayların yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

28 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken, Kandil'in kendisini desteklediği Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

İYİ Partili belediye başkanı istifa etti

Görüşmede 7 maddelik mutabakat metninde anlaştıklarını belirten Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı büyük krize neden oldu. Kararın ardından İYİ Parti'de istifa haberleri gelmeye başladı.

Osmaniye'nin Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer, partisine tepki olarak İYİ Parti'den istifa etti. Özer'in daha önce İYİ Parti hakkında hakarete varan açıklamalarına rağmen Ümit Özdağ'ın masaya oturtulmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

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