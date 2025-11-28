7.7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu

Kayseri’de tarihe yeni yön verecek çalışmalarda bulunuluyor. Yamula Barajı civarında yürütülen çalışmalarda yeni bir dönemece giriliyor.

Kayseri Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu’nun bilimsel danışmanlığında fosil kazıları yapılıyor.

Zürafa, fil, mamut, gergedan, 3 toynaklı atlar, bovit diye bilinen boş boynuzlu koyun, keçi, antilop ile kaplumbağa ve domuz fosilinin de bulunduğu bölgeye ilgi yoğun.

Uzman Arkeolog Ömer Dağ, baraj çevresindeki kazıları ekip arkadaşlarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Kazıda bu yıl ağırlıklı olarak fil fosilleri keşfettiklerini belirten Dağ, “Bu sene fil senesi. Kazıların başladığı 2018’den bu zamana kadar 2 kafatası bulabilmiştik ama bu yıl sadece bir sezonda 3 kafatası tespit ettik. Bir tanesinin yanında alt çenesi de mevcuttu. Defans (fillerin en uzun dişleri) işlerinin korunma durumları biraz kötüydü ama 3 tane kafatası da tama yakındı“ diye konuştu.

Dağ, bölgenin tarihlendirilmesi için radyoizotop analizi yaptırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çevril ve Taşhan bölgemiz 7.7 milyon yıl çıktı. Hırka bölgemiz 7.5 milyon yıla tarihlendirildi. Yaşlandırma için ‘7.7 milyon yıl’ diyebiliriz. Fil fosillerini ‘Çevril Mahallesi’ dediğimiz noktada bulduk, aslında biz oraya artık ‘Fil bölgesi’ adını veriyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak fil fosillerini orada keşfettik. Bulduğumuz fosillerin kimisinin arasında 100 metre, kimisinin arasında 200-300 metre mesafe vardı. N mutlu ki bu sene fil yönünden çok zengin bir sene oldu.

Dağ, fosil kazılarının en büyük özelliğinin megafauna (dev hayvan) özelliği taşıması olduğunu anlattı. Dev fosillerin korunma durumunun ve büyüklüğünün dünya literatürü tarafından da dikkat çekici bulunduğunu dile getirdi.

Fosillerin bölgenin paleocoğrafyası (geçmiş dönemdeki coğrafyası) hakkında da bilgiler verdiğine işaret eden Dağ, şu ifadeleri kullandı: “Fillerin bir yerde toplanmaları ve yoğun olmaları bulduğumuz noktanın paleocoğrafyası hakkında bilgi veriyor. Çünkü tespit ettiğimiz bazı fil türleri, bataklık ortamda alt çenesiyle bataklığı kazıyarak aslında yiyeceğini buluyor. Kimi fil örneklerinin de tamamen ağaçlarda bulunan filizlerden beslendiğini müşahede edebiliyoruz. Ya da bunların ağaçları devirerek yemek yediklerin gözlemleyebiliyoruz. Aslında biz fosillerin farklı farklı noktalarda bulunmalarını, tamamen o dönemki paleocoğrafyayla alâkalı olduğu kanısına varıyoruz.”

Dağ, bu sezon ayrıca üç toynaklı at, gergedan fosilleri ile etçiller (carnivora) grubuna ait kılıç dişli kaplan fosili bulduklarını sözlerine ekledi.