758 belediyeye yeni yol haritası Kızılcahamam’da düzenlenen istişare kampında 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri sonucuna yönelik belediye başkanlarıyla genel bir değerlendirme yapan AK Parti, önümüzdeki günlerde kazandığı 758 belediyeye eğitim vermeye hazırlanıyor.

İlk defa seçilen belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri için önümüzdeki günlerde yapılacak eğitimlerde yerel yönetimler konusunda bilgiler verilecek. Eğitim programları ağırlıklı olarak tecrübe paylaşımı şeklinde olacak. Belediyeler isterlerse eksik oldukları konularda da talepte bulunarak eğitim alabilecekler. Eğitimlerde özellikle kazandığı belediyelerde gönül belediyeciliği ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi konusuna değinilerek, “94 ruhuna dönüş” vurgusu yapılacak.



Türkiye Gazetesi

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