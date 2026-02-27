  • İSTANBUL
75 yaşındaki adamın feci ölümü

Hatay'da 75 yaşındaki adam yolun karşısına geçerken tırın altında kaldı.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Halil Bey Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu isimli vatandaşa tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

