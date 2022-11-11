75 yaşında yeniden üniversite sıralarına oturdu

1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni kazanan ancak eşinin hastalığı sebebiyle okula gidemediği bu yüzden devamsızlıktan kaydı silinen Recep Sevinç, çıkan öğrenci affıyla 47 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdi.

Hem öğrencilik hem de ağabeylik yapıyor

Öğrenci affından yararlanıp kaydını Adıyaman Üniversite İslami İlimler Fakültesi’ne yaptıran Recep Sevinç, kendisinden çokça küçük sınıf arkadaşlarıyla derslere giriyor.

Arkadaşlarıyla kısa sürede anlaşan Recep Sevinç, hem öğrencilik hem de diğer sınıf arkadaşlarına ağabeylik yapıyor.

"İslami İlimler Fakültesi benim içimde yani bir kor gibi bir uhde olarak kaldı"

Recep Sevinç, İHA'ya yaptığı açıklamasında "1975 yılında Atatürk Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesi'ni kazanarak kayıt yaptırdım. Birkaç kez gittim ancak eşimin rahatsızlığı nedeniyle okula gidemedim ve devamsızlıktan kaldım. Eşimden de ayrılamadım. Daha sonra kaydım silindi. Onun için İslami İlimler Fakültesi benim içimde yani bir kor gibi bir uhde olarak kaldı. Ancak yeni çıkan af nedeniyle kaydımı Adıyaman’da İslami İlimler Fakültesi’ne yaptım. İnşallah arkadaşlarım beni bir örnek olarak alır ve kabul ederler.” ifadelerini kullandı.

Recep Sevinç’in sınıf arkadaşları da kısa sürede sınıfa uyum sağladığını ve kendisini çok sevdiklerini dile getirdi.