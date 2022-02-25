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Sağlık 75 yaşın yüzde 20’sinde görülüyor, görme kaybına sebep olabilir
Sağlık

75 yaşın yüzde 20’sinde görülüyor, görme kaybına sebep olabilir

Halk arasında ‘sarı nokta hastalığı’ olarak bilinen makula dejenerasyonu yaş ilerlemesi ile ortaya çıkıyor. Birden fazla çeşidi olan hastalıkla ilgili konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, “75 yaş üstünün yüzde 20’sinde görülüyor. Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:10:00 - 2022-02-25 12:12:03
75 yaşın yüzde 20’sinde görülüyor, görme kaybına sebep olabilir

Halk arasında ‘sarı nokta hastalığı’ olarak bilinen makula dejenerasyonu yaş ilerlemesi ile ortaya çıkıyor. Birden fazla çeşidi olan hastalıkla ilgili konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, “75 yaş üstünün yüzde 20’sinde görülüyor. Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

75 yaş üstü nüfusun yüzde 20’sinde görülen, kuru ve yaş olmak üzere iki tipi olan sarı nokta hastalığı ile ilgili Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat açıklamalarda bulundu.

“Görmeyi hızla düşürür”
Yaş tip sarı nokta hastalığının hızla ilerlediğini belirten Dr. Sonat, “Görmeyi hızlı düşüren tipidir. Gözün koroid yapısında neovaskülarizasyon dediğimiz yeni damar oluşumuyla gelişir ve bruch membranın delinmesine sebep olur. İleri boyutlarda kanama gerçekleşir. Teşhis için göz anjiyosu dediğimiz FFA ve OCT tetkikleri yapılır. Tedavisinde ilaç ve fotodinamik uygulanır” dedi.

“Tedavisi yok”
Kuru tip sarı nokta hastalığının ise belirli bir tedavisi olmadığına vurgu yapan Beykent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, “Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir. Genellikle hastaya vitamin takviyesi yapılır. Tüm olguların yüzde 90’ıdır. Retina tabakasında drusen dediğimiz birikimlerle ilerler” şeklinde konuştu.

“Erken teşhis önemli”
65 - 70 yaş üzerinde göz kontrollerinin önemine değinen Dr. Sonat, “Görme alanının ortasında giderek büyüyen lekeler oluşur, cisimler küçük görülmeye başlanır. Bu şikâyetleri bulunan hastaların vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor. Erken teşhis çok önemli” dedi.

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