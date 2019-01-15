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75 bin göçmen yakalandı

Edirne'de 2018 yılında 75 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 11:40
75 bin göçmen yakalandı

Yunanistan ve Bulgaristan'la sınır olması nedeniyle Edirne'de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731 düzensiz göçmen yakalanırken, geçen yıl 4 bin 824 kişi yakalandı. Yakalanan göçmen sayısı 2016 yılının 2 buçuk katı.

Düzensiz göçmenlerin yarısı İpsala ve Meriç ilçelerinde yakalandı. 30 bine yakını Pakistanlı olan düzensiz göçmenleri Suriye, Filistin, Irak, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Fas, Somali, Libya ve diğer ülkelerin vatandaşları takip etti.

Yakalanan göçmenlere ne oluyor?

Kolluk kuvvetlerinin sınır ve şehir içi takiplerinde yakaladığı düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi'ne getiriliyor. 2018 yılında Türkiye genelinde yakalanan 265 bin 169 düzensiz göçmenin büyük bölümüne Edirne İl Göç İdaresince işlem yapılması, bölgedeki hareketliliğe de işaret ediyor.

İl Göç İdaresi'ne getirilen göçmenler, kimlik tespiti ve idari işlemler sonrasında kalacağı odaya götürülüyor. 3 öğün yemek, barınma ve bakım işlemlerinin yapıldığı düzensiz göçmenler, ülkelerine gönüllü olarak gidecekleri güne kadar İl Göç İdaresi'nde misafir ediliyor.

Daha sonra ülkesine gideceği ulaşım aracının bileti alınarak, düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesi sağlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:40
  1. Edirne
  2. göçmen
  3. yunanistan sınırı

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