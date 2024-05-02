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Yaşam 74 yaşındaki kadın hem gülümsetti hem duygulandırdı! Atike ninenin hayali gerçek oldu
Yaşam

74 yaşındaki kadın hem gülümsetti hem duygulandırdı! Atike ninenin hayali gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:04:00 -
74 yaşındaki kadın hem gülümsetti hem duygulandırdı! Atike ninenin hayali gerçek oldu

Ardahan'da yaşlı bakım merkezinde kalan 74 yaşındaki Atike ninenin otomobille gezme hayali gerçek oldu.

Bir yıl önce yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi. Bu isteği Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler'e iletilince, Kesler sağ dizinin altında bir ampütasyon geçirmiş olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirerek gezdirdi ve sevdiği şarkıları dinletti. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden Değerli, bu güzel gün için huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, 1 yıl önce huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kesler, "Sağ diz aşağısı ampüte olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik. Hem kendisi hem de biz çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" dedi.

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