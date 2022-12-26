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Ekonomi 74 adet dükkan 10 yıllığına kiraya verilecek
Ekonomi

74 adet dükkan 10 yıllığına kiraya verilecek

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait Hunat altgeçit 12 adet, Düven önü altgeçit 12 adet, Orduevi önü altgeçit 12 adet, Kocasinan altgeçit 18 adet, Melikgazi altgeçit 20 adet, toplam 74 adet altgeçit dükkân, toplu halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:55:00 -
74 adet dükkan 10 yıllığına kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 10/01/2023 Salı günü saat 14.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. İhale kapsamında; Hunat altgeçit, Kocasinan altgeçit, Melikgazi altgeçit, Ordueviönü altgeçit, Düvenönü altgeçitte bulunan 74 adet dükkan 10 yıllığına 30 milyon TL muhammen bedelle toplu olarak kapalı teklif usulü ihale ile kiraya verilecek. Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

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