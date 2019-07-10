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7225 kodu nedir? KPSS 2019 tercih işlemleri

KPSS tercih işlemleri sürüyor. Giriş belgelerinin yayınlanmasıyla KPSS'de heyecan artıyor. Adaylar ÖSYM'nin yayınladığı KPSS 2019 kılavuzuna göre tercihlerini yapıyor. Tercihlerin başlamasıyla birlikte nitelik kodları tercih yapacak kamu personeli adaylarının gündemine ön sıralara yerleşti. Nitelik kodları arasında en dikkat çeken ve tüm adayların tercihlerinde ortak olan 7225 kodu ve 7225 kodunun özellikleri merak ediliyor. Peki, 7225 kodu nedir?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
7225 kodu nedir? KPSS 2019 tercih işlemleri

KPSS tercih işlemleri sürüyor. Giriş belgelerinin yayınlanmasıyla KPSS'de heyecan artıyor. Adaylar ÖSYM'nin yayınladığı KPSS 2019 kılavuzuna göre tercihlerini yapıyor. Tercihlerin başlamasıyla birlikte nitelik kodları tercih yapacak kamu personeli adaylarının gündemine ön sıralara yerleşti. Nitelik kodları arasında en dikkat çeken ve tüm adayların tercihlerinde ortak olan 7225 kodu ve 7225 kodunun özellikleri merak ediliyor. Peki, 7225 kodu nedir?

KPSS 7225 nitelik kodu

Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

Güvenlik soruşturması nedir?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Arşiv araştırması nedir?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
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