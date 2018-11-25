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72 yaşındaki kadın, oğlunun gözü önünde altıncı kattan atladı

Antalya'da çocuklarıyla birlikte yaşayan 72 yaşındaki kadın, altıncı katta bulunan evlerinin balkonuna çıkarak kendini aşağı attı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

25 Kasım 2018 Pazar 17:04
72 yaşındaki kadın, oğlunun gözü önünde altıncı kattan atladı

 Antalya’da 6. kattaki evlerinin balkonuna çıkan yaşlı bir kadın, oğlunun gözü önünde atlayarak intihar etti.

Oğlu müdahale etmek istedi

Olay, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanda bugün saat 14.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 6. katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Nurcan Darcan (72), duş aldıktan sonra balkona çıktı. Burada bulunan çamaşır makinesinin üzerine çıkan annesini fark eden oğlu, müdahale etmek istedi. Oğluna eliyle gelme işareti yapan Nurcan Darcan, oğlunun ‘anne yapma’ sözlerine rağmen kendisini 6. kattan aşağıya bıraktı. Apartmanın girişinde park halindeki bir otomobilin üzerine çarptıktan sonra yere düşen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Nurcan Darcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:04
  1. Antalya
  2. Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi
  3. Nurcan Darcan
  4. adli tıp morgu

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