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70'lik ajan mahkemede öttü: Fotoğrafları Yorgo'ya sattım

KKTC'de askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken, enselenen 70'lik ajan Mehmet Besimoğlu'nun çektiği fotoğrafları 'Yorgo' kod adlı Kıbrıs Rum İstihbarat Teşkilatı'nınajanına teslim ettiği öğrenildi.

14 Eylül 2018 Cuma 16:38
70'lik ajan mahkemede öttü: Fotoğrafları Yorgo'ya sattım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tutuklu bulunan Mehmet Besimoğlu'nun (70), Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

FOTOĞRAFLARI PARA KARŞILIĞINDA ÇEKİP "YORGO"YA TESLİM EDİYORDU

Gazimağusa'da askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken, yakalanan Mehmet Besimoğlu, polise 5 sayfalık gönüllü ifade verdi. Besimoğlu, ifadesinde, Gazimağusa'daki askeri birliklerin ve kiliselerin fotoğraflarını 200- 300 euro karşılığında çektiğini itiraf etti.

Besimoğlu'nun yaklaşık 250 kare fotoğrafladığı belirlenirken, casusluk karşılığında aldığı ücreti Rum tarafındaki bankadan kendisi için açılan hesaptan çektiği belirtildi.

DOLU HAFIZA KARTINI VERİP BOŞUNU ALIYORDU

Mehmet Besimoğlu'nun, Rumlara casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Mahkemeye çıkarılan Besimoğlu, KİP ajanıyla nasıl tanıştığını anlattı.

Rum ajanın, İngiliz üsler bölgesindeki işlemine yardımcı olduğunu belirten Besimoğlu, "Bu şahıs, benden askeri birliklerin fotoğraflarını çekmemi istedi. Ben de kabul ettim. Her 2- 3 ayda bir fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum'dan da boş hafıza kartı alıyordum." diye konuştu.

Rum ajana fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200- 300 euro aldığını kaydeden Besimoğlu, yaptığından pişman olduğunu söyledi.

NOT DEFTERİNDE 15 İSİM

Öte yandan Mehmet Besimoğlu'nun üzerinden çıkan Rum hattı da inceleniyor. Rum ajanın adına ve numarasına ulaşan KKTC'li güvenlik birimleri, Besimoğlu'nun evlerinde yapılan aramalarda el koyulan birçok cep telefonu, dijital fotoğraf makinesi ve tablet bilgisayar üzerinde de detaylı araştırma yapıyor.

Besimoğlu'nun evinde bulunan not defterinde isimleri yer alan 15 Rum'un da araştırıldığı belirtildi. Not defterinde isimleri yazılı kişilerin KİP ajanı olabileceği öne sürüldü.

GÜNEY KIBRIS'TA KİP AJANLARIYLA BULUŞTU

Mehmet Besimoğlu'nun, KİP ajanlarıyla Güney Kıbrıs'ta da buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

Rum tarafına geçen Besimoğlu'nun, Rum ajanların yönlendirmesiyle tekrar Kuzey'e döndüğü saptandı.

Rum ajanların, Ada'daki gündeme göre de isteklerde bulunduğu, Besimoğlu'nun bu talepleri karşıladığı tespit edildi.

Besimoğlu'nun, Güney Kıbrıs'a geçişlerde çok dikkatli davrandığı, gidiş- geliş yollarını da değiştirdiği saptandı.

Mahkeme heyeti, Güney Kıbrıs'ta da evi bulunan Mehmet Besimoğlu'nun kaçabileceği ihtimali üzerine tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:38
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. Mehmet Besimoğlu

YORUM YAZ

  • ahmet ergunahmet ergun1 sa önce
    vatana ihanetin bedeli idam ama o da bizde yok. kibrisli bazi kisiler hem rumdan yana tavir sergilediler. Allah belalalrini versin onlarin
  • Ay YildizAy Yildiz1 sa önce
    Yuh be! Ne diyebilirim ki bu ... herife.
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