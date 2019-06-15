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700 milyon dolarlık ticarete imza atan "Dosso Dossi"den Bursa atağı

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan:- "Dosso Dossi Fashion Show'da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk"- "Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz"- "Fuara katılan üretici firmalardan her birine 5 günde en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz, gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda"- "Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa'ya da taşıyacağız"

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:05
700 milyon dolarlık ticarete imza atan "Dosso Dossi"den Bursa atağı

ANTALYA (AA) - Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show'da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk. Üreticilerin hepsi yerli, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz, gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda, yeni rotamız Bursa" dedi.

Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde, çok sayıda tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturdu. Etkinlikte, 35'e yakın ülkeden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya gelirken, düzenlenen defilede baş manken olarak İsrailli model Bar Rafaeli podyuma çıktı.

Etkinlik kapsamında ekonomi basını ile bir araya gelen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, etkinliğin bu yıl daha yoğun katılımla gerçekleştiğine işaret etti. Eraslan, katılımcı ülkelerle ilgili bilgi verdi. Yeni portföy içinde İsrail'den, ABD'den önemli katılım sağlandığına dikkati çeken Eraslan, etkinlik kapsamında 300 Türk tekstil markasının ürünlerinin tüm dünya pazarına pazarlandığını dile getirdi.


- "Ortadoğulu alıcıları kaybeden Suriye pazarının yerini Türkiye aldı"


Çocuk ürünleri kategorisinde yaşanan değişime işaret eden Eraslan, çocuk giyim konusuna Suriye'nin savaş öncesindeki başarısını anımsatarak, şimdi orada boşa çıkan Ortadoğulu müşterilerin, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini anlattı.

Eraslan, "Çocuk giyimde, Arap coğrafyasından Türkiye pazarına yeni müşteriler oluşmaya başladı. Ortadoğulu alıcıları kaybeden Suriye pazarının yerini Türkiye aldı. Özellikle çocuk giyimi piyasasında, olmayan bir seviyeye çıktık. " dedi.


- "Ülke ekonomilerindeki daralma, ülkelerin kendisini kısmasına sebep oluyor"


Üretim yapma konusunda Türkiye'nin başarısına dikkati çeken Eraslan, şunları kaydetti:

"Ürün sattığımız bütün coğrafyalarda ekonomik daralma var. Türkiye dışında yaşanan olaylar, hoş değil. Bu ekonomik daralma, ülkelerin kendisini kısmasına sebep oluyor, bizler de bundan nasibimizi alıyoruz. Dosso Dossi olarak biz çok iyi bir yıl geçiriyoruz ama piyasanın geneline baktığımızda bunu söyleyemeyiz. Sektör olarak baktığımızda, Laleli, Osmanbey ve Merter piyasasında yıl sonunda yüzde 10 gibi bir düşüş gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu düşüş Türkiye ile ilgili bir durum değil, yurt dışındaki alım gücü düştü. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. Alıcılarda bu sene nispeten bir artış var, bu bir başarı."


- "14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduk"

Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show etkinliğinin başından bu yana, 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduklarını dile getirdi.Kur farkı dolayısıyla karlılıkların da arttığına dikkati çeken Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Laleli'de çok kayıt dışı yürüyen bir sistem var ama buna rağmen Dosso Dossi'ye İhracatın Yıldızları listesinde bu sene plaket verildi. Bu kadar kayıt dışı olan bir sistemde biz önemli ölçüde kayıt içine aldık işlemleri. Bu yıl 43 milyon dolar ihracatla, Türkiye'deki İhracatın Yıldızları listesinde 70'inci sıradayız. Yurt dışındaki organizasyonlarımızı Moskova ve Almatı'da yürüteceğiz. Başka ülkelerden de teklif var ama biz kendi tercihlerimizle gitmeyi seçiyoruz."


- "Dosso Dossi Fashion Show'un yeni rotası, Uludağ"


Eraslan, "Business Holiday" konsepti altında bir ilki gerçekleştiren ve Türk markalarını dünya alıcıları ile buluşturan Dosso Dossi Fashion Show'un, yeni rotasının Bursa Uludağ olarak belirlendiğini açıkladı.

Antalya'da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde Bursa'ya taşıyacaklarını belirten Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz, Business Holiday konseptini Bursa'ya da taşıyacağız. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında, Bursa'ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Bursa'da şehir merkezinde fuarımızı gerçekleştireceğiz, konaklama, şov ve konserleri ise Uludağ'da yapacağız. İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye'de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa'daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ'da olacağımız çok mutlular. Yazın deniz, kışın kar ile daha çok müşteri ağırlayacağız."


- "Yabancı fuar şirketlerinden ortaklık teklifleri var, kabul etmiyoruz"


Yabancı fuar şirketlerinden ortaklık teklifleri aldıklarını anımsatan Eraslan, bu tekliflere sıcak bakmadıklarının altını çizdi.

Eraslan, "Bizdeki müşteri, müşterinin hası, hepsi butik sahibi, buraya gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda. Almanya'daki İtalya'daki herhangi bir fuara, normal biri girebiliyor ama buraya giremiyor. Bu yüzden bu ortaklık tekliflerine sıcak bakmıyoruz. Fuardaki üreticilerin hepsi yerli üretici, İtalya'dan, Fransa'dan, Belarus'tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine 5 günde en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:05
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