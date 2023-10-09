700 havayolu profesyoneli İstanbul’da buluştu

Bu yıl 128'incisi düzenlenen Uluslararası Havayolları Teknik Ortaklığı (IATP) Konferansı, dünyanın en büyük uçak bakım onarım (MRO) şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

Yenibosna'da bir otelde 4 gün sürecek konferansa 6 kıtadan 198 şirket ile yaklaşık 700 kişi katılıyor.

THY ve THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açılış konuşmasında, havacılık profesyonellerinin bir araya geldiği organizasyonun 128'incisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konferansta global havacılık sektöründe yaşanan sorunların görüşülmesi ve problemlere ortak çözümler üretilmesinin hedeflendiğini belirten Bolat, "Bu konferans yenilikçi fikirlerin tartışılması ve sektörün geleceğine yönelik vizyon oluşturulması açısından büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi için de önemli bir platform. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birleşen bu önemli etkinliğin, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacağına eminiz." dedi.

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THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, IATP'nin 1948'de kurulduğunu söyledi.

IATP'nin farklı hava yolu operatörlerinin teknik konulardaki işbirliklerini desteklemek amacıyla kurulduğunu anımsatan Akbulut, "Bu, 128'inci konferans. Bu konferans bazen yılda bir bazen de birden fazla düzenleniyor. Daha önce 2011 yılında İstanbul'da yapılmıştı. O zaman da THY ev sahipliği yapmıştı, bu sene de THY Teknik AŞ olarak ev sahipliğini biz yapıyoruz." diye konuştu.

"Havacılık sektörü büyüyor"

Akbulut, konferansa 125 hava yolu, 41 teknik bakım ve 32 uçak tedarikçisi şirketin temsilcisinin katıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Program aslında cumartesi başladı. Firma temsilcilerini İstanbul'un farklı yerlerinde gezdirdik. Bire bir görüşmeler yapıldı. Bugün de konferansın resmi açılışı yapıldı. Yarın da devam edecek. Çarşamba günü de 65 firmanın temsilcisini THY Teknik AŞ'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesislerinde misafir edeceğiz. Konferansta teknik birliktelikler konuşuluyor. Bugün ve yarın yapılacak görüşmelerde bu birlikteliklerin nasıl yapılacağı ve geliştirileceği konuşulacak. Havacılık sektörü büyüyor. Havacılığın büyümesiyle de teknik detaylar da fazlalaşıyor. Yeni motorlar sisteme giriyor. Normalde yapılan bu tarz teknik bakımlara has birlikteliklerde motor konusu çok gündemde değildi. Bundan sonra motor konuları da bu birlikteliklerin konusu olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı."

Farklı oturumlarda devam eden konferans 11 Ekim'e kadar sürecek.