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Medya 700 bin liranın akıbeti! RTÜK: Kimseye bağışta bulunmadık
Medya

700 bin liranın akıbeti! RTÜK: Kimseye bağışta bulunmadık

RTÜK, bazı haberlere ilişkin, “RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK’ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır” açıklamasında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:26:00 -
700 bin liranın akıbeti! RTÜK: Kimseye bağışta bulunmadık

RTÜK’ten yapılan duyuruda, Üst Kurulun 2019 hesaplarına dair bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış haberlerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sayıştay raporunda geçen ‘kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ karşılığı olarak ödenen 700 bin liralık tutarın, bir kısım kuruluşlara yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kamu gideriyle ilgilenen herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödemeleri, eskiden beri bu bütçe kodunda gösterilerek muhasebeleştirilmektedir. RTÜK tarafından hiçbir derneğe, vakfa ya da STK’ya herhangi bir bağışta bulunulmamıştır.”

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