70 yıldır yemek yemiyor, su içmiyor!

Kendisine neyle beslendiği sorulduğunda ise tanrı Amba'nın desteği ve Prana'yla beslenerek hayatta kaldığını söylüyor.

Sıradışı iddiayı incelemek isyeten doktorlar, Prahlad Jani adlı uzun sakallı yogiyi Ahmedabad hastanesinde bazı testlerden geçirecek. Yoginin her anının kamera ile takip edileceğini belirten Ulusal Fizyoloji Enstitüsü Müdürü Dr. G. İlavazahagan, "Yapacağımız bu inceleme ve gözlemden, insanın içmeden yemeden nasıl hayatta kalabileceğine ilişkin bir işaret çıkacak mı, ona bakacağız..." dedi.

Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan enstitünün müdürü, tahlil sonuçlarının; doğal afetlerde, çetin şartlar altında veya Ay ve Mars'a seyahat gibi uzun uzay seferlerinde hayatta kalma stratejisi hazırlanmasına katkıda bulunabileceği yorumunu yaptı.

Doktorlar, yaşlı yoginin manyetik rezonans (MR) filmlerini çekecek. Yoginin kalp ve beyin faaliyetleri elektrodlar takılarak izlenecek, ayrıca kan tahlilleri yapılacak. Bütün bunlar üç hafta kadar sürecek.

Doktor, yogiyi ayakta tutan enerjiyi "MR" görüntüleme tekniği sayesinde anlamaya çalışacaklarını belirtti.

Hintli doktor, "Jani, enerji toplamak için meditasyon yaptığını söylüyor. Askerlerimiz meditasyon yapamaz, ama bu yöntemin insan bedenine etkisi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Yogiyi izleyen ekipten sinir uzmanı Sudhir Şah da Jani'nin odasına 24 saat aralıksız çalışan 2 kamera yerleştirildiğini, yoginin odadan çıktığında da yine seyyar kamerayla takip edildiğini anlattı.