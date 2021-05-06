70 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröristlere kaçış yok' notuyla Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda düzenlenen operasyonun yeni görüntülerini paylaştı. SİHA operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, toplamda harekat kapsamında 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Avaşin, Basyan gibi terör yuvalarına düzenlediği harekat ile ilgili paylaşım yapan MSB, yeni operasyon görüntülerine de yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu."