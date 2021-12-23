7 zeytin 1 incir diyeti nedir, nasıl yapılır?

Yapılan araştırmalar sonucunda bedene iyi gelen ve hücre yenileyen besinler arasında, incir ve zeytinin oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir.

7 zeytin 1 incir Kur'an ayeti

Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 7 defa zeytin, 1 defa da incir kelimesi yer almaktadır. Bu sağlıklı kür, Kuran’dan esinlenerek hazırlanmıştır. 7 zeytin 1 incir ayette de yer alarak, sağlıklı yaşamak için insanlara güç vermektedir. 7 zeytin 1 incir ayeti nedir diye merak edenler için ayeti sizlerle paylaşalım:

“İncire, zeytine, Tûr-i Sinâ’ya ve şu emin beldeye (Mekke’ye) yemin ederim ki gerçekten biz insanı en güzel şekilde yarattık.” Buyurmaktadır. (Tîn 1-4)

7 zeytin 1 incir diyeti taze zeytin ve incirin söylenen miktarda tüketenler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmada 7 zeytin 1 incir faydaları araştırılmış ve ideal kiloya ulaşmadan başlayarak sağlığa birçok katkısı olduğu görülmüştür.

Yalnızca iki malzemeli olan bu diyette ilk önce 7 tane zeytin daha sonra incir tüketmelisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta peş peşe yemek olduğu için aralarında zaman geçirmemeniz gerekiyor. Her gün 2 defa uygulamanız gereken bu diyeti sabah uyanınca ve gece uyumadan önce uygulanmalıdır.

7 Zeytin 1 İncir Diyeti Nasıl Yapılır?

7 zeytin 1 incir kürünü uygulamak için öncelikle sabırlı olmanız gerekiyor. Birkaç gün geçtikten sonra vücudunuzda oluşan değişimleri fark edebilirsiniz.

Her sabah ve uykudan önce 7 adet zeytin ile 1 adet incir yemelisiniz.

Vücudunuzun en verimli olduğu saatlerde, yani uykudan hemen sonra ve uykudan önceki zaman dilimlerini değerlendirmelisiniz.

21 gün boyunca bu kürü uyguladığınızda artık tartıya çıktığınızda rakamların eksildiğini görebilirsiniz. Tabii bu süreçte sağlıksız besinlerden kendinizi uzak tutmalısınız.

Önce hangisini yemeliyim diye soranlar olacaktır mutlaka. 7 adet tuzsuz zeytini yedikten sonra 1 adet inciri de yiyebilirsiniz. Kürü uygularken su şişenizi de yanınızda bulundurmalısınız. Çünkü bu besinler sizi birden susatabilir. Su içmeyi sıklaştırdığınızda ise tüm faydalarını daha kolay görebilirsiniz.

Piyasada yer alan 7 zeytin 1 incir çayı, uzmanlar tarafından çok sağlıklı kabul edilmemektedir. Doğal haliyle zeytin ve inciri tüketmenin daha faydalı olduğunu ifade ederler.

Kürü uygulamak istemeyenler için bir alternatif daha sunuluyor. 7 zeytin 1 incir üzerlik tohumu hurma içeriğinden oluşan bir bitkisel kapsül piyasada yerini almıştır. Bu kapsülü doktorunuza danıştıktan sonra deneyebilirsiniz.