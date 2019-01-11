0553 313 94 23

7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı!

Mardin'de okuldan çıkarak evine gitmeye çalışan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisine 4 köpek saldırdı. Yoldan geçenlerin kurtardığı çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

11 Ocak 2019 Cuma 09:40
7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı!

Ömerli ilçesinde ilkokul öğrencisi Emre Çiftçi, okul çıkışı evine giderken sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

Yoldan geçenler kurtardı

Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı. 

Mardin Devlet Hastanesine getirilerek aşıları yapılan Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Çiftçi'nin hastenedeki tedavisi sürüyor. 

"Durumu ağır''

Küçük çocuğun amcası Veysi Çiftçi, başıboş 4 köpeğin o sırada okuldan çıkan yeğenine saldırdığını belirtti. 

Yeğeninin birçok yerinden yaralandığını anlatan Çiftçi, "Saldırı esnasında bayılmış oradan geçen bir kişinin görmesiyle kurtarıldı. Eğer onu kurtarmamış olsaydı, köpekler yeğenimi parçalayacaktı. Kayseri'de yaşanan olaydan daha berbat, daha fecisini yaşayacaktık. Bekliyoruz, durumu ağır, yoğun bakımda. Kafasından ve vücudunda ısırıklar var." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:40
  1. Mardin
  2. Kayseri
  3. Ankara
  4. köpek saldırısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşeron işçi maaşları 2019
    1. Taşeron işçi maaşları 2019
    2. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    3. Denver Nuggets evinde yenilmiyor
    4. Adana'da öğrencinin bıçaklanarak..
    5. İHH'dan Lübnan'daki Suriyeliler için..
    6. 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı!
    7. Marmara'da sağanak bekleniyor
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    9. "Bankalar döviz kredi faizini..
    10. Döviz kurları
    11. Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı..
    12. New York'un ünlü Türk pizzacısı ödüle..
    13. Filede derbi heyecanı
    14. Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon..
    15. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    16. Tarihi Eyüp Sultan Konağı'na Sami..
    17. Sürat Kargo’ya "Yılın İtibarlısı" ödülü
    18. 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu
    19. Andy Murray için Avustralya Açık son..
    20. Basketbol: Haftanın programı
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...