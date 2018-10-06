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7 saat uyku yetiyor!

Uykunun azı da çoğu da şişmanlatıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:51
7 saat uyku yetiyor!


Kanada'da yapılan bilimsel bir araştırma, uykunun 7 saat olması gerektiğini ve bu saatten az ya da çok uyumanın şişmanlığa sebep olduğunu ortaya koydu. Kanada'nın Quebec eyaletindeki Laval Üniversitesi profesörlerinden Jean-Philippe Chaput'nun araştırmasının sonuçları herkesi şaşırttı.

7 yıla yakın süreyle yaşları 21 ila 64 arasında değişen 276 kişi üzerinde araştırmalar yapan Jean-Philippe Chaput, 6 yıl boyunca 7 saatten az uyuyan deneklerin 1.8 kilogram ve 7 saatten fazla uyuyan hastalarının da 1.4 kilogram şişmanladıklarını açıkladı.

Jean-Philippe Chaput’un, günde 7 saat uyuyan hastalarında kilo kaybı veya kazanımı olmadığını belirttiği araştırma sonuçlarında, çok az yada çok fazla uyumanın hormon dengesini değiştirdiğini ve aşırı iştahı tetiklediğini kaydetti.

Chaput, özellikle günlük 5 saat uyuyanların midelerinde acıkma hissine sebep olan "grelin hormonunun "aşırı salgılandığının saptandığını, bunun da vücutta aşırı yağlanma ve kilo almaya yol açtığını vurguladı.

Uyku anında kalp atışlarımız azalıyor. Tansiyon düşüyor. Solunum sayısı azalıyor. Vücut sıcaklığımız da düşüyor. İç organlarımızın çalışma ritmi yavaşlıyor. Sinir sitemi ve duyu organları istirahat haline geçiyor. Uyku, üzerinde yapılan onca araştırmaya rağmen halen birçok bilinmezliği ile ilgi çekiyor..

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:51
  1. az uyku
  2. çok uyku
  3. şişmanlama
  4. ideal uyku süresi

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