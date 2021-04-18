7. nesliyle Yeni ELANTRA Türkiye yollarında

7. nesil Yeni ELANTRA tek motor seçeneği ve beş farklı donanımla kullanıcılara merhaba dedi. Lansmana özel 231 bin 500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan otomobil, en üst donanım seviyesi olan Elite Plus’a 410 bin TL’ye sahip olunabiliyor.

Otomobilseverlerin uzun süredir merakla beklediği 7. nesil Yeni ELANTRA’nın lansmanı gerçekleştirildi. Sert ve keskin çizgilere sahip Yeni ELANTRA işin uzmanlarından tam not aldı. Hyundai Assan’ın Türkiye’de bu yıl lansmanını yapmayı planladığı beş modelden ilki konumunda olan otomobil, sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi hedefleniyor. Tüm dünyada otomobillerin iç tasarımlarının birbirine benzediği bu dönemde Hyundai, Yeni ELANTRA’da farkını göstermeye karar verdi.

Yeni tasarım kimliği

Geleneksel otomobil tasarımlarından sıkılanlar için harekete geçen Hyundai, Parametrik Dinamik tasarım adını verdiği yeni tasarım kimliğini 2021 model Yeni ELANTRA’da gözler önüne serdi. Parametrik Dinamik tasarımı basitçe tanımlamak için; tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geldiğini söylemek gerekiyor. Böylelikle, araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler, aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

Görüntüsü dikkat çekiyor

Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları, ELANTRA’yı dört kapılı bir coupe görünümüne dönüştürmek için altıncı nesle göre daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir form tercih ettiler.

Yeni ELANTRA’nın toplam uzunluğu 30 mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış. Yükseklik 10 mm alçalırken ön kaput ise neredeyse 50 mm geriye doğru kaydırılmış. Bu küçük değişiklikler, aracın şeklini önemli ölçüde değiştirirken kabin içerisinde de etkili olmuş.

Türkiye pazarında tek motor ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan otomobilin lansmana özel başlangıç fiyatı 231 bin 500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410 bin TL.

Yakıt ekonomisi ve zengin donanım seçenekleri

Hyundai ELANTRA, Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 1.6 litre atmosferik beslemeli motora ve CVT şanzımana sahip. CVT’ye ek olarak, 6 ileri manuel şanzıman sadece Style donanım seviyesinde sunuluyor. Yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik vaad eden bu motor, 123 beygir gücünde. Üstten çift eksantrikli motor, çok noktadan enjeksiyonlu yakıt püskürtme sistemi (MPI) özelliğine sahip.

Teknolojisiyle dikkat çekiyor

Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, teknolojik özellikleri de en az tasarımı kadar iddialı. Dual LED farlar, LED gündüz sürüş farları, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik park freni, akıllı hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, yağmur sensörü, ön çarpışma uyarı sistemi, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi ve 10.25 inç bilgi ekranı, Yeni ELANTRA’nın en önemli donanımlarını oluşturuyor.

Ayrıca, ELANTRA’da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple Car Play özellikleri de 10.25 inçlik bilgi ekranıyla kombine bağlantı özelliği sunuyor. Elite Plus donanım seviyesinde sunulan 8 hoparlörlü Bose ses sistemi de müzik tutkunu kullanıcıların en beğendiği özellik.

30 yılda 250’den fazla ödül

Yeni ELANTRA’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai’nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan ELANTRA, 30 yılda 250’den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayında kazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. ELANTRA, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım Yeni ELANTRA, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu ELANTRA sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir”.

Model atağının başlangıcı

Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğumuz Yeni ELANTRA ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Yeni ELANTRA ile sedan sınıfında fark oluşturmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece ELANTRA değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.

Murat Berkel: İlk 3 ay beklentilerin çok üstünde

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yeni Hyundai Elantra’nın basın tanıtımında Türkiye otomotiv pazarının genel durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TCMB’nin faiz kararıyla ilgili olarak Berkel, “Aslında isteğimiz taşıt kredi faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi ve kurun da makul seviyelerde belirli bir süre seyretmesi. Bu ikisi oluşursa otomotiv açısından ve diğer sektörler açısından da çok olumlu olacağını düşünüyorum” dedi. Satışlar konusuna da değinen Berkel, “İlk 3 ay gerçekten beklentilerin çok üstünde bir pazar gerçekleşti. Bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 60’lık bir büyüme kaydedildi Türkiye otomotiv pazarında. Bu trendin aynen bu şekilde devam edeceğini öngöremiyoruz, çünkü malum artan faiz oranları, taşıt kredi faiz oranları, artan kurlar ve bu son dönemde yaşanan çip krizlerinden dolayı ikinci ve üçüncü çeyrek biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor” diye konuştu. Öte yandan Murat Berkel yıl sonu için Türkiye toplam otomotiv pazarının 750 bin adet bandında gerçekleşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.