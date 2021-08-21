7 milyon memur ve emeklisi merakla bekliyor!

Sayısı 4 milyonu bulan memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin gözü, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde.

2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin geride kalan bölümünde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlanıdı. Şimdi maaş ve aylıklara yapılacak zamma odaklanıldı.

Hükümetin "2022 senesi için ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 ve enflasyon farkları" teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif beklemeye başladı.

Zam ne kadar olacak?

Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.

Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL'lik seyyanen artış da düşünülüyor

Takvim'den Faruk Erdem'in haberine göre yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.

Ek göstergede önemli gelişme

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer unvanlar da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

Öte yandan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talebinin taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artış olduğunu anımsattı.

Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu: "Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Buna karşın hükümetin teklifiyle bizim taleplerimiz arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."

Bayram ikramiyesi de talep ediliyor

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor.

Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

Memur-Sen’in kitlesel olarak yaptığı basın açıklamalarında da bu talepler anımsatılırken, “Toplu sözleşme bir oldu-bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir.

Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.