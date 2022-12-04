7. Mevlid-i Şerif Sempozyumu yapıldı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun birinci oturumunda “Mevlid-i Şerif’in Tarihi ve Kaynakları”, ikinci oturumunda “Mevlid-i Şerifin Muhtevası’’ konusu ele alındı. Yemenli akademisyen Dr. Seyf Ali el-Asri “Mevlid-i Şerif Merasiminin Tarihi” konulu sunumunda şunları dile getirdi: “Mevlid-i Şerif dediğimizde şüphesiz bu zamanları hürmetle anmalıyız. Her ne kadar Mevlid-i Şerif kutlamayanlar olsa bile onlar için bile büyük bir nimettir. Allah Resulü’nün dünyaya gelişi büyük bir nimettir.”